ЦОНы Шымкента не будут работать до 3 января

Государственная корпорация Правительство для граждан предоставила график работы на Новогодние праздники.

Как стало известно, 31 декабря в субботу шымкентцы смогут обратиться в дежурный ЦОН или СпецЦОН с 9 утра до 13:00 часов. Остальные же ЦОНы мегаполиса не будут работать с 31 декабря по 3 января.

«Уважаемые услугополучатели! Поздравляем Вас с наступающим праздником и сообщает, что в субботу 31 декабря дежурный ЦОН и СпецЦОН работают в обычном режиме с 09:00 до 13:00 часов», — говорится в сообщении ведомства.

С 31 декабря по 3 января в праздничные выходные дни ЦОНы и спецЦОНы не будут функционировать. С 4 января график работы будет прежним.