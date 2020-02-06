Дорогостоящие автомобили задержаны на юге страны

23 января на таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержаны 11 дорогостоящих автомобилей.

В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан.



После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.



По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, что с февраля в Казахстане началась временная регистрация автомобилей с иностранными номерами. В МДВ разъясняют порядок и стоимость легализации купленных за рубежом машин. Всё будет проводиться в спецЦОНах, где дежурят сотрудники полиции для удобства граждан. СпецЦОНы в ферале работают без выходных.

Такие автомобили получат специальный номерной знак жёлтого цвета с 18-ым регионом.