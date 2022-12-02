Скидки до 70% на ярмарке верхней одежды «Мир меха»

Качество, стиль и комфорт. В Шымкенте в самом разгаре ярмарка верхней одежды «Мир меха».

Дизайнерские шубы, приемлемые цены, приятные скидки и подарки. Все это можно найти на ярмарке в торгово-развлекательном центре Аль Фараби. В «Мире меха» представлены современные яркие модели шуб, дубленок, пальто и курток. Покупательниц радуют скидками до 70%.

Жителей Шымкента приглашают утеплиться к предстоящим морозам. Найти стильную верхнюю одежду по душе помогут в «Мире меха». На ярмарке меховых изделий можно приобрести шубы из норки, мутона, каракуля, куницы и соболя. Богатые меха не дадут замерзнуть даже в самые сильные холода. А от стильного вида шуб не оторвать взгляд.

«Шубы здесь очень красивые, и сразу чувствуется качество. Мне понравилась эта шуба, которую я примерила, она такая мягкая и стильная. Здесь очень большой ассортимент», — говорит Аида Бекбосынова, покупательница ярмарки «Мир меха».

Среди большого ассортимента каждая покупательница сможет найти себе верхнюю одежду по душе. А помогут сделать выбор грамотные продавцы-консультанты, они подберут шубу по фигуре, подскажут подходящий именно вам фасон, цвет и размер. Качество верхней одежды российского производства проверено годами. «Мир меха» на рынке уже больше 7 лет.

«У нас широкий ассортимент меховых изделий из норки, мутона, каракуля, куницы и соболя. Приглашаем всех посетить нашу ярмарку, вы можете приобрести наши меховые изделия со скидкой до 70%. А также у нас действует рассрочка. Норку можете приобрести от 360 тысяч тенге. И приятный бонус — покупателям любого мехового изделия пальто из альпаки в подарок и подарочный сертификат на 70 тысяч тенге», — говорит Алена Холодяева, администратор ярмарки «Мир меха».

К каждой шубе прикреплена маркировка, по которой покупатели могут проверить её подлинность. Верхнюю одежду можно взять в рассрочку от народного банка или банка хоум кредит на 12 месяцев. За рассрочкой и приятными скидками спешите в «Мир меха» по адресу, Тамерлановское шоссе, 19.

Адрес: Тамерлановское шоссе, 19 (новый корпус), торгово-развлекательный центр «Аль Фараби»