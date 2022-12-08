В «Эталоне меха» сезон выгодных покупок

Обновить гардероб в «Эталон меха» пришла Гульзира Жаксылык. Выбор пал на зимнюю куртку.

Жительница Шымкента отмечает качество и на нашу зиму самое то. Гульзира решила порадовать и маму новой норковой шубой и получила хорошую скидку. Постоянная клиентка осталась довольна и обслуживанием в магазине.

Гульзира Жаксылык, клиент магазина «Эталон меха»:

«Я постоянная клиентка «Эталона меха». Купила сегодня куртку — эту коричневую, она очень красивая и удобная, также мне сделали скидку 20 тысяч тенге. Вот еще купила шубу в подарок маме. Продают с хорошей скидкой. Эта шуба стоит 700 тысяч тенге, но, так как мы покупаем за наличку, нам продают за 550 тысяч тенге. Приходите в «Эталон Меха», качество хорошее».

Новая коллекция в «Эталоне меха» не оставит равнодушным ни одну модницу. Фасоны и ассортимент верхней одежды ждет клиентов и радует выгодными ценами и скидками. При покупке норковой шубы за наличный расчет, скидка — от 100 тысяч тенге.

Наталья Валоцюга, продавец-консультат магазина «Эталон меха»:

«Мы приглашаем вас посетить наш магазин для покупки верхней одежды. У нас есть скидки, на норку скидка от 100 тысяч тенге и 30 тысяч тенге на остальной товар. Шубки у нас производства России, из очень качественной финской и канадской норки. Также у нас в ассортименте имеется кроме шуб, пальто, альпака, кашемир из Турции. Есть пальто и в большом ассортименте парки и пуховики».

Приобрести шубу, куртку, пальто и парки разных видов можно также в рассрочку на год от банков: Halyk bank, Jusan, Homebank, Евразийский и Kaspi. Пока действует рассрочка и скидки, не стоит упускать шанс и приобрести верхнюю одежду в магазине «Эталон меха», на третьем этаже торгового центра «Баян сулу» по Тамерлановскому шоссе.