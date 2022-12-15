Грандиозные скидки стартовали в «Мире меха»

На меховой ярмарке «Мир меха» грандиозные праздничные скидки. С 16 по 18 декабря приобрести верхнюю одежду можно со скидкой до 70%.

Покупателей меховых изделий ждут приятные подарки. В «Мире меха» представлены стильные модели шуб, дубленок, пальто и курток.

Шуба — это не только теплый зимний аксессуар, который согреет вас в самые сильные морозы, но и возможность выглядеть стильно и богато. Большой ассортимент шуб предлагают на меховой ярмарке «Мир меха». От такого разнообразия разбегаются глаза: короткие автоледи, роскошные модели до пола, с капюшоном или воротником, изысканная норка или мягкий мутон. Гузаль Усманова остановила свой выбор на стильной автоледи.

«Я пришла на меховую ярмарку, здесь большой ассортимент, мне все нравится. Шубы здесь молодежные, яркие, красивые, приходите», — говорит Гузаль Усманова, покупательница.

Ценительницам классики придутся по вкусу элегантные молочные и коричневые меха, а любительницам необычных вещей – яркие розовые или синие. Меховые изделия в «Мире меха» производят в России, они славятся своим качеством и прослужат долгие годы. Подобрать верхнюю одежду по душе помогут опытные продавцы и консультанты. В праздничные дни покупательниц ждут грандиозные скидки.

«Дорогие модники и модницы города Шымкента. Приглашаем вас утеплиться к холодам на нашей меховой ярмарке. У нас самый большой ассортимент меховых изделий в Шымкенте из норки, мутона, каракуля, куницы и соболя. С 16 по 18 декабря вас ожидают предновогодние скидки до 70%. А также у нас действует выгодная рассрочка на 12 и 24 месяца. При покупке любого мехового изделия пальто из альпаки в подарок и подарочный сертификат на 70 тысяч тенге. Ждем вас на примерку«, — говорит Алена Холодяева, администратор ярмарки «Мир Меха».

У каждого мехового изделия есть маркировка — знак качества и подлинности. Верхнюю одежду можно взять в рассрочку от народного банка или банка хоум кредит. За большими скидками спешите в «Мир Меха».

Адрес: Тамерлановское шоссе, 19 (новый корпус), торгово-развлекательный центр «Аль Фараби»