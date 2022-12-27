В Сарыагаше полицейские накрыли притон с 26 проститутками

Полицейские Туркестанской области задержали преступные группировки, которые занимались организацией платных интим-услуг в сауне и хостеле Сарыагаша, передает OTYRAR.

В Сарыагаше были задержаны 5 человек, это граждане Казахстана и Узбекистана, которые, как сообщает полиция, организовали притон для занятия проституции.

Кроме того, оперативникам, на месте удалось задержать и 26 девушек подозреваемых в предоставлении платных интим-услуг. Все они оказались гражданками соседнего Узбекистана.

У организаторов изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Все подозреваемые были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Сейчас проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.