В Шымкенте представители служб экстренного реагирования встретят новогодние праздники на работе

С 31-го декабря с 9-00 все экстренные службы Шымкента переходят на усиленный режим работы. Усиление связано с проведением наступающего Нового года. Порядок на улицах города будут поддерживать усиленные наряды полицейских и сотрудников Департамента по ЧС.

К встрече Нового года усиленно готовятся не только горожане, но и сотрудники служб экстренного реагирования — полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Но если у обычных граждан это предпразничные хлопоты, то специалисты чрезвычайных служб готовятся к менее приятным событиям — предупреждению и ликвидации возможных происшествий.

По статистике именно в первые дни нового года вырастает число пожаров, отравлений и других чрезвычайных ситуаций. Так чтобы максимально эффективно на них реагировать специалисты Департамента по ЧС переходят на усиленный вариант несения службы.

«На территории Шымкента в праздничные дни будут работать в усиленном режиме разные подразделения Департамента по ЧС, всего более ста шестидесяти (160) сотрудников и 44 единицы техники противопожарной службы. Усиленный режим службы наших специалистов будет проходить в период: с 31-го декабря до 4-го января», — рассказал начальник управления в кризисных ситуациях ДЧС г.Шымкента Дархан Райханов.

Чаще чем в обычные дни, в канун новогодних праздников горожане вызывают скорую. Вызовы связаны с бытовыми травмами, переломами, ушибами и алкогольным отравлением. Многолетний опыт «лечения» отпраздновавших горожан подсказал врачам и алгоритм работы в праздничные выходные.



«На праздничные дни у нас будет максимальный выпуск бригад, это около ста бригад будет работать. Мы будем ставить бригады в местах массового скопления людей, где будут проводиться праздничные мероприятия. Так же в кол-центре у нас будет дежурить врач консультант который будет давать консультации всем болеющим детям с температурой и ОРВИ и взрослым.» — говорит заведующая оперативного отдела станции скорой медицинской помощи Райгуль Есеналиева.

Все лечебные учреждения будут работать по штатному расписанию. На усиленный режим работы перейдут полицейские. Значительно будет увеличено число патрульных групп и экипажей. Дежурить они будут по всему городу, но особое внимание блюстители порядка будут уделять площадкам, где пройдут праздничные мероприятия.

« Личный состав департамента внутренних дел Шымкента в усиленном режиме будет работать с 31-го декабря 2022 года по 4-е января 2023 года. Сотрудники полиции будут в течении этого периода патрулировать и следить за порядком в местах проведения праздничных мероприятий. Временные полицейские посты установлены возле ёлок, на площадях и в других местах массового скопления людей. Мы призываем граждан соблюдать порядок в праздничные дни. Всех автовладельцев призываем не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Пьяные водители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.» — сказал начальник управления местной полицейской службы ДВД г. Шымкента Улугбек Мылтыков.

По словам полицейских, усиленные меры по охране порядка на улицах Шымкента принятые в этом году уже дали значительный результат. Так число преступлений совершённых в общественных местах снизилось на 13 процентов, уличная преступность сократилась на 22 процента, на четверть стало меньше правонарушений совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Это стало возможным благодаря более оперативному реагированию сотрудников полиции.