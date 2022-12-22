В Шымкенте стоимость госзакупок завышали на миллионы тенге

В Антикоррупционной службе Шымкента рассказали интересные случаи. 1 млрд 600 млн тенге хотели потратить в Департаменте полиции за услуги по аренде оборудования для мобильной связи, доступу в интернет и обеспечению безопасности.

Но Антикоррупционная служба с этим не согласилась. По итогу в департаменте решили обойтись 380 журналами за 950 тысяч тенге.

Тем временем в одной из шымкентских школ решили приобрести кабинет «Самопознания» за 446 млн 400 тысяч тенге. Сотрудники Антикора пересчитали расходы и выяснили, что в школе переоценили кабинет более чем в 100 раз. После рекомендательного письма от Антикоррупционной службы, от идеи нового кабинета в школе решили вовсе отказаться.

Еще отличился Дом культуры. Здесь планировали отметить День победы с размахом, указав стоимость празднования как 1 млрд тенге. Но Антикоррупционная служба выяснила, что на всё достаточно и 10 млн тенге. При этом удалось сэкономить внушительную сумму бюджетных денег.