В Шымкенте в тюрьму «доставили» наркотики с помощью дрона

Необычным способом решили доставить наркотики в колонию Шымкента. Сотрудники исправительного учреждения вечером во время обхода заметили дрон, пролетающий над ограждением, передает OTYRAR.

Как стало известно 22 декабря около 18.00 вечера, совместными усилиями сотрудников оперативного отдела и солдатами воинской части 6506 НГ РК, при патрулировании прилегающей территории учреждения максимальной безопасности, была предотвращена попытка переброса запрещенных предметов.

Перехватить «курьера» сотрудникам не удалось, оставив посылку на территории учреждения, он вернулся к владельцу.

Сотрудники отмечают, что ранее с таким подходом они не сталкивались, злоумышленники привязали к дрону два свертка тонкой нитью, после же расшатали его так, что крыло дрона оборвало нить и сбросило свертки на землю.

По факту вскрытия внутри свертков обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Вещество направили на экспертизу.

В это же время оперативниками заметили машину, где находился оператор дрона, при помощи камер ЦОУ маршрут передвижения отследили. И водитель, и оператор дрона дали признательные показания.

В квартире владельца аппарата изъяли два дрона и комплектующее оборудование. На сегодняшний момент детали устанавливают следователи.

Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.