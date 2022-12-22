В Шымкенте выбрали акима новообразованного района

Сегодня, 22 декабря, в стенах городского акимата проходит внеочередная сессия депутатов маслихата с участием исполняющего обязанности акима Максута Исахова и руководителей всех управлений.

На повестке дня главный вопрос- это назначение акима новообразованного района Туран. Им стал Боранбай Булатбеков теперь уже экс-руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития Шымкента. К слову, на последнем посту Булатбеков провел чуть менее 2 лет. До этого он исполнял обязанности заместителя руководителя данного управления с октября 2020 года.

Именно тогда Булатбеков переехал в южный мегаполис со столицы, где проработал на разных руководящих должностях с конца 2006 года: был руководителем отдела аппарата района Алматы в столице и почти 3,5 года проработал на должности замакима Алматинского района.

Интересно, что свой карьерный путь Боранбай Булатбеков начал с самых простых рабочих специальностей — с механика и слесаря. Народные избранники возлагают большие надежды на акима новообразованного района и полагают, что он применит все свои знания и накопленный опыт.

К слову, об образовании пятого района Шымкента с историческим названием Туран стало известно в июле на внеочередной сессии маслихата. В его состав войдут более 220 тысяч горожан, 25 школ, 6 медучреждений и пять скверов.