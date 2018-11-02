Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в кражах из мечетей города, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В ДВД сообщили, что один их прихожан обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что 28 октября в мечети «Нур-Астана» неизвестный похитил его обувь.

Факт кражи из фойе мечети был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

31 октября полицейскими при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий при совершении очередной аналогичной кражи, в мечети «Хазрет Султан» был задержан 26-летний житель Туркестанской области. Установлено, что задержанный причастен к ранее совершенной краже обуви в мечети «Нур-Астана»

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК («Кража»). Похищенные вещи изъяты и возвращены владельцам. Продолжается проверка причастности задержанного к аналогичным кражам.