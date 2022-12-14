Всемирно известный бренд Carducci и Simoni представил новую коллекцию в Шымкенте

Создать эксклюзивный образ можно благодаря европейскому бренду Carducci и Simoni.

Новая коллекция мужской одежды представлена в Шымкенте: с учетом последних модных тенденций и предпочтений мужчин. Большой выбор одежды и аксессуаров позволит завершить ваш образ, подчеркнув изысканный и индивидуальный стиль. Секретами создания трендовых луков делится владелец фирм Carducci и Simoni Ильхан Байрак.

«В нашем магазине, вы можете подобрать эксклюзивные образы на зимний сезон, Новый год и другие праздники. Одежда Carducci и Simoni отшивается по итальянским лекалам. Мы подготовили новую коллекцию для жителей Шымкента и лично приехали к вам. Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех казахстанцев с приближающимся Днем Независимости. Я очень рад, что смог приехать в Казахстан в преддверии этого праздника», — говорит Ilhan Bayrak, учредитель фабрик Carducci и Simoni

Приехал в Шымкент и топ-менеджер компании Огур Огуз. Одна из задач команды европейского бренда — обучить продавцов тонкостям работы: помочь посетителям подобрать одежду в комплекте по цветовой гамме, разложить товар так, чтобы покупатель не растерялся в обилии фасонов, цветов и оттенков.

«Пиджаки, рубашки, брюки, пальто и полная мужская коллекция готова. Самое хорошее качество, самая хорошая цена, как всегда, у нас и в Шымкенте. У нас новый материал, новые технологии, экоматериал. Цвета в коллекции «весна-лето» по большей части яркие: желтый, зеленый, оливковый и серый цвета популярны и голубой. Наша компания поздравляет казахстанцев с праздником!», — говорит Ogur Oguz, топ-менеджер фабрики Carducci и Simoni.

Добавить в свой стиль европейскую элегантность можно в магазине Izumy. Всемирно известный бренд сотрудничает с торговой сетью больше 20-ти лет. Благодаря модному мастер-классу, сотрудники торговой сети Izumу удовлетворят запросы даже самого капризного клиента.

«Наша компания уже как 20 лет сотрудничает с брендами Carducci и Simoni. Наши посетители очень довольны качеством. Также у нас сейчас есть скидки до 30%», — говорит Лаура Тургунова, руководитель отдела продаж торговой сети IZUMY.

Обновить гардероб и добавить в него европейский стиль можно в торговой сети Izumу. В преддверии праздников покупателей ждут акции, скидки, специальные бонусы и выгодные предложения.

Адрес: магазин одежды IZUMY, проспект Байдибек би, 53.