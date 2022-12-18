Задержан журналист Михаил Козачков

Известного журналиста подозревают в рейдерстве и в пособничестве ОПГ, сообщают в АФМ.

«Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъём компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс и это могло сорвать их преступные замыслы.

В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах»,- говорят в Агентстве по финансовому мониторингу.



На Козачков и других сопричастных лиц заведено уголовное дело по факту незаконного собирания и распространения сведений, среди которых есть и государственные тайны.