Жителей предупредили об участившихся фактах мошенничества с жильем

В стране участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков или госслужащими и просят денежное вознаграждение за продвижение очереди на жилье.

Очередной жертвой подобной схемы стала жительница Келесского района Туркестанской области.

Как сообщили в полиции, мошенница пообещала потерпевшей поставить её в очередь на квартиру и попросила за это 150 тысяч тенге. Доверившись ей, пострадавшая отдала нужную сумму и почти сразу же потеряла связь с аферисткой.

Как выяснилось в ходе розыскных мероприятий, преступница потратила все деньги на личные нужды.

Сейчас подозреваемую задержали, ведется досудебное следствие. Ей выдвинута статья «Мошенничество»

Полицейские просят граждан быть осторожнее, не давать деньги за сомнительные услуги и не идти в обход закона.