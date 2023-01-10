Аэропорт Шымкента работает в штатном режиме

Аэропорт южного мегаполиса работает в штатном режиме. Все авиарейсы будут выполняться по времени.

Об этом сообщил представитель аэропорта Берик Избасаров. Обильный снегопад вызвал переполох и в воздушной гавани южного мегаполиса. Как стало известно, взлетно-посадочную полосу замело снегом. Из-за снегопада были задержаны 6 авиарейсов и отменены 3 рейса в столицу. Аэропорт планировали закрыть с 14:30 до 21:00 часов для полной очистки взлетно-посадочной полосы.

«Мы планировали закрыть аэропорт с 14:30 до 21:00, но у нас вылетали 2 самолета, мы не смогли закрыться и в результате между рейсами и когда была задержка удалось без закрытия очистить взлетно-посадочну полосу. Сейчас мы работаем в штатном режиме», — рассказал Берик Избасаров, представитель аэропорта Шымкента.