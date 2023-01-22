Антикор «накопал» компромат на управление образования Шымкента

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба проверит на прозрачность городское Управление образование.

Первые итоги года- задержание главного специалиста горОНО. Ее подозревают в получении крупных взяток в размере от 800 тысяч тенге на системной основе. По сообщению прокуратуры, госслужащая якобы брала деньги от руководителей детских садов за положительное решение проверок.

«11 января антикоррупционной службой Шымкента начато досудебные расследования по ст.366 ч.3 УК, по данному факту подозревается должностные лица отдела образования города. Она подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тыс. тенге) от руководителей садиков за положительных решении по проверке детских садиков города за 2022г«, -говорится в сообщении прокуратуры южного мегаполиса.

Сейчас подозреваемая находится на домашнем аресте, проводится досудебное расследование. Степень виновности и наказание определит суд.

Кроме того, Антикор проверит расходование 200 миллиардов бюджетных тенге, выделенных в прошлом году Управлению образования. Проверку начали неспроста. Дело в том, что специалисты ведомства чаще других попадают под уголовное преследование. Только за последние 5 лет возбуждены 44 коррупционных преступления, к уголовной ответственности были привлечены 16 должностных лиц, из них-9 руководящего состава.