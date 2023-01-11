Аппарат акима Туркестанской области возглавил экс-председатель СПК Astana

Новым руководителем аппарата акима Туркестанской области стал 41-летний Еркегали Алимкулов, занимавший ранее аналогичную должность в ЮКО и Шымкенте.

В структуру акимата региона Алимкулов возвращается спустя почти 5 лет. До нового назначения он выполнял обязанности председателя социально-предпринимательской корпорации «Astana» — регионального института развития.

Еркегали Алимкулов родился в 1981 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева, Алматинский экономический университет.

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве национальной экономики, в Парламенте Республики Казахстан. Был государственным инспектором Администрации Президента. Руководил аппаратом акима ЮКО и Шымкента. Занимал пост заместителя Председателя филиала партии Amanat г. Нур-Султан.

С мая 2022-го года был избран на должность Председателя Правления АО «СПК «Astana». Руководителем администрации акима Туркестанской области был назначен накануне.