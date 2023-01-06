Что будет с рынком недвижимости в Казахстане?

Снятие излишек пенсионных накоплений больше не повлияет на рынок недвижимости. Казахстанцы по-прежнему могут изымать часть своих пенсионных накоплений на оплату лечения или покупку жилья, передает корреспондент OTYRAR

Но если в 2021 году на эти цели из ЕНПФ вывели порядка 2 триллионов 460 миллиардов тенге, то в прошлом году сумма оказалась в 3,5 раза меньше — 710 млрд тенге.

При этом если в первом квартале ЕНПФ исполнил чуть более 569 тыс заявлений, то в последующие девять месяцев почти 46 тыс. казахстанцев в итоге сняли свои пенсионные накопления.

После очередного повышения порогов в начале этого года количество изъятий может уменьшиться еще сильнее и многим казахстанцам потребуется еще несколько лет, чтобы накопить на своем пенсионном счету нужную сумму.

По словам экономистов повышение порога достаточности не самым положительным образом повлиял на общественное доверие. Некоторые планировали накопить и приобрести на изъятые деньги свои первые квадратные метры.

«Я считаю лучше вернуть старые пороги. Те пороги которые раньше были от этого выиграет больше и население и экономика, потому что за счет этих средств оживится рынок, Отбасы банк больше вкладчиков приобретет, больше вливаний будет в строительные компании через этих вкладчиков, больше создастся рабочих мест», — говорит Арман Байганов экономист.

Существенное влияние на рынок недвижимости оказывает и повышенная базовая ставка. Ведь стройкомпании также как и рядовые казахстанцы берут кредиты в банках второго уровня. Большую роль играет и инфляция, дорожают стройматериалы и рабочая сила. Специалисты говорят, цены на недвижимость будут плавно расти.

«Первичное жилье будет дорожать также как и дорожало, не такими скачками как раньше, 1,5-2 процента в месяц, на 10-15 в год и за ним пойдет вторичное жилье», — говорит Александр Пак президент объединенной ассоциации риелторов Казахстана.

Вот только покупательская способность в стране за последние несколько лет упала в разы. Люди стали тратить больше, чем зарабатывать. И большинство казахстанцев больше озабочены вопросами, как обеспечить себя и семью, нежели покупкой недвижимости.