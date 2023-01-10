Экзамен на водительские права будут принимать по новому адресу

В Шымкенте теоретический экзамен будут принимать по новому адресу.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает, что с 10 января 2023 года теоретический экзамен на водительское удостоверение можно сдать по адресу — мкр. Достык, 2343/1, в здании СпецЦОНа.

Ранее по этому адресу принимали только практический экзамен. Это сделано для удобства граждан, чтобы посетители могли получать все услуги в одном месте – от сдачи теории и практики до получения водительских прав.

«Раньше посетители сдавали теорию по одному адресу, потом надо было ехать по второму адресу для сдачи практики. Для услугополучателя — это потеря времени. Все вы знаете, что Госкорпорация реализует политику в области оказания государственных услуг по принципу «одного окна». Отмечу, что по адресу ул. Толеметова, 35, где жители города сдавали только лишь один теоретический экзамен, теперь услуга оказываться не будет», — отметил Бекжан Коржинбаев, заместитель директора филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент.

К слову, второй СпецЦОН в Шымкенте также работает по принципу «одного окна». Находится он по адресу: 119 квартал Ташкентская объездная трасса, 381/1. График работы в будни с 9.00 до 18.00, без перерывов на обед.

Напомним, для получения прав на вождение автомобилем казахстанцам необходимо около 2-х часов, включая время сдачи практического и теоретического экзамена. Замена водительского удостоверения, срок которого подходит к концу, занимает не более 50 минут.