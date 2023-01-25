Газ, вода и электричество. Жизненно важные вопросы для Шымкента

Власти Шымкента заявили, что проблем с газом в мегаполисе нет. Если в 2022 году жители обивали пороги акимата с требованием обеспечить их газом и электричеством, то сегодня таких вопросов практически нет.

Шымкент переживает реформы жилищно-коммунальной сферы. И это, по заявлению властей, принципиально другой подход: есть анализ ресурсов мегаполиса и желание осуществлять комплексное развитие.

ПРО ГАЗ

Открытие АГРС-3 позволило обеспечить голубым топливом дополнительные микрорайоны Шымкента. Мощности новой газораспределительной станции городу должно хватить на ближайшие пять лет.

«Построили АГРС — 3. Эта единственная подстанция в Казахстане объемом в 250 тыс. кубов в час. Это мощная станция. До этого если в городе было два АГРС, там мощность была 180 тыс. кубов, а город потребляет 250. То есть, у нас есть в запасе еще 180 тыс. кубов», — говорит Боранбай Булатбеков, экс-руководитель управления энергетики г. Шымкента.

ПРО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

А после введения в эксплуатацию подстанции «Бозарык» повысилось качество подаваемой электроэнергии. Подстанция обеспечивает электроэнергией северную часть города. Именно там идет активная застройка, построено несколько микрорайонов, готовится площадка для новой производственной зоны.

«Мы ввели в эксплуатацию подстанции Бозарык, за счет нее мы решили полностью вопрос с электричеством. Районы Асар и Туран самые крупные, теперь там проблем нет, все обеспечены электричеством», — говорит Боранбай Булатбеков, экс-руководитель управления энергетики г. Шымкента.

ПРО КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ШЫМКЕНТА

В Шымкенте будут вырабатывать электроэнергию и из канализационных стоков. Высокая концентрация биогаза хранится в иле, который оседает после очистки воды, поступающей из канализации. Такое решение акимата с водоканалом было принято вовремя, в связи с ростом населения и увеличением объемов строительства жилья и социальных объектов. Реализация проекта решит проблему с водоотведением до 2025 года. Стоимость проекта – 3 миллиарда 900 миллионов тенге.

В растущем мегаполисе активизировали работы по своевременной прокладке водопровода. По данным городского акимата, достигнуть стопроцентного показателя обеспечения жильцов качественным водоснабжением, запланировано на этот год.

Проблему износа коммунальных сетей в Шымкенте могут решить за счёт повышения тарифов на комуслуги. Рост будет поэтапным – резкого скачка не ожидается.