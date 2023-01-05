Горздрав Шымкента отчитался о состоянии роженицы, впавшей в кому на 3 месяца

В управлении здравоохранения Шымкента прокомментировали ситуацию с женщиной, которая впала в длительную кому после кесарева сечения.

Как сообщили в горздраве, Луиза Атажанова родила 25 сентября на 35 неделе беременности путем кесарева сечения. После операции проявилась внезапная аллергическая реакция, а дальше — анафилактический шок, резкое понижение давления и остановка сердечной деятельности. Медики уверяют, помощь женщине была оказана по протоколу минздрава, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Своевременно проведена сердечно-легочная реанимация в полном объеме, сердечная деятельность была восстановлена. В настоящее время отмечается глубокое угнетение сознания необходима дальнейшая неврологическая реабилитация и тщательный уход. В связи с этим по решению врачебного консилиума с участием Управления здравоохранения пациентка переведена в отделение неврологии многопрофильного стационара для дальнейшей реабилитации», — сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

По словам родных Луизы, женщина была здорова, а после родов впала в кому почти на 3 месяца, случилась клиническая смерть из-за того что женщине не правильно рассчитали дозу анестезии. Эту версию в горздраве опровергают. По факту было проведено 2 служебного расследования — самим управлением здравоохранения Шымкента, а также Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

В настоящее время женщина и ребенок находятся под контролем медиков в городской больнице №2. Малыш родился с низким весом в 1300 граммов, сейчас он прибавил в весе — 2780 грамм. Родные надеются, что совсем скоро Луиза сможет встать на ноги и вернется к нормальной жизни.

Сейчас наша съемочная группа проводит переговоры с родными пострадавшей. Полный материал с комментариями обеих сторон будет доступен позднее.