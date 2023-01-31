Грабитель с судимостью орудовал в парке Туркестанской области

На молодого человека, около часа ночи, в одном из городских парков напал неизвестный. Грабитель избил парня и силой отобрал у него сотовый телефон и деньги.

Сумма ущерба составила 100 тысяч тенге. Оперативники немедля вышли на след преступника. Им оказался местный житель, ранее уже судимый за грабеж. Мужчину доставили в управление полиции для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрировали по ст. 191 УК РК “Грабеж”. Сейчас проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.