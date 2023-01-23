Каким будет февраль на юге Казахстана

Синоптики Казгидромета озвучили прогноз на последний месяц зимы. Пожалуй, февраль порадует южан более теплой погодой, но осадки выпадут больше нормы.

Средняя за месяц температура воздуха в Туркестанской области и Шымкенте ожидается на отметке +3 +8 градусов тепла, это на 1 градус выше нормы.

Тем не менее, морозы сохранятся преимущественно в ночное время суток и будут появляться в течение нескольких дней за весь месяц.

В первой половине декады (с 1 по 5 февраля) ожидается повышение температуры воздуха днем от +4+9 до +13+18 градусов тепла, и ночью до -3-8 градусов мороза, -2+3 градуса, а в горных районах области могут быть морозы до -13 градусов.

Во второй половине первой декады (с 5 по 10 февраля) прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -3-8°С, днем до +4+9°С, на севере области ночью до -13°С, днем до -1°С.

С 10 февраля по 20 число месяца погода будет переменчивой. Сначала южане смогут насладиться теплыми днями, температура воздуха прогреется до +14 градусов, ночью около +3+5 градусов тепла. Позже похолодает до 0,-5 градусов мороза, ночью до -13-18 градусов. В горных же районах области в ночное время суток снова будут крепкие морозы до -23 градусов.

Третья декада будет более стабильной. Температура воздуха составит в пределах -3+2 градусов, затем повышение до +2+7 градусов тепла, ночью -3-8, -3+2 градуса. В горных районах минимальное значение температуры составит -13 градусов мороза.

Правда, осадков в Шымкенте и Туркестанской области в феврале выпадет выше нормы (норма: 14-97 мм). В середине месяца временами будут дожди, мокрый снег, также ожидается метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Судя по прогнозам, гололедицы на дорогах не избежать. Направляясь на дальние расстояния, заранее просмотрите прогноз погоды.