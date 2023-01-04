Президент назначил новых глав министерств

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Тина Кудайберген
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых глав пяти министерств.

Перестановки коснулись министерств просвещения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития и инистерства юстиции.

Список новых глав ряда ведомств приведен ниже:

Гани Бейсенбаев — министр просвещения РК 

Гаини Бейсенбаев

Асхат Оралов — министр культуры и спорта РК

Зульфия Сулейменова — министр экологии и природных ресурсов РК

Марат Карабаев — министр индустрии и инфраструктурного развития 

Азамат Ескараев — министр юстиции РК 

 

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