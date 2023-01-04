Президент назначил новых глав министерств

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых глав пяти министерств.
Перестановки коснулись министерств просвещения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития и инистерства юстиции.
Список новых глав ряда ведомств приведен ниже:
Гани Бейсенбаев — министр просвещения РК
Асхат Оралов — министр культуры и спорта РК
Зульфия Сулейменова — министр экологии и природных ресурсов РК
Марат Карабаев — министр индустрии и инфраструктурного развития
Азамат Ескараев — министр юстиции РК