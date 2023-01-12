Пропавший подросток самостоятельно проделал путь от Сарыагаша до Алматы

Немало шума наделал подросток из Туркестанской области, который без сопровождения взрослых проделал длинный путь до южной столицы.

В Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница. По ее словам, сын вышел из дома в 15:00 и не вернулся. Мальчика искали в домах родных, друзей и соседей. После безуспешных поисков мать обратилась за помощью в полицию.

Круглосуточные поиски привели стражей порядка в южную столицу. Как оказалось, мальчик проделал длинный путь чтобы навестить свою сестру. На чем именно добирался несовершеннолетний неизвестно. Дорога была длинной, за это время его успели подать в розыск. К счастью, с ребенком все хорошо, а с родителями беглеца полицейские провели разъяснительную беседу.

Стражи порядка призывают не оставлять детей без присмотра и уделять больше внимания семье.