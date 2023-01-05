«Проснулась во время операции». Что известно о роженице, впавшей в кому после кесарева сечения

В Шымкенте роженица четыре месяца находится в коме после операции кесарева сечения. Ее ей экстренно провели в сентябре прошлого года. А после, говорят родные девушки, в сознании они ее больше не видели.

Причины случившегося спустя четыре месяца им так и не назвали. А в городском управлении здравоохранения уверяют, все медицинские манипуляции были проведены согласно протоколу минздрава.

«Вот до какого состояния довели в фосфорной больнице в реанимационном состоянии мою жену, вон волосы падают, похудела на нет», — говорит муж роженицы.

На видео некогда яркая и жизнерадостная 28-летняя Луиза Айтжанова. Девушка четвертый месяц находится в коме и подключена к аппаратам поддерживающим в ней жизнь. В сентябре прошлого года Луизу положили с маловодием на сохранение в один из шымкентских родильных домов.

Через день, девушке ввели препарат, от которого ей стало плохо, говорят родные роженицы. А затем увезли на экстренное кесарево сечение, где у девушки случился анафилактический шок и клиническая смерть. После операции в сознании родственники ее больше не видели.

«Медсестра вышла, у нее остановка сердца, а мы в шоке, какая остановка сердца, у нее никогда нигде не болело. Они отправили ее в фосфорную, посмотрите как за ней смотрели, ей хуже стало», — говорит Мухаббат Абдрахманова, свекровь пострадавшей.

Родственники роженицы обвиняют персонал больницы, в которую перевели Луизу, в халатном отношении. И подозревают, что девушка впала в кому после неверно рассчитанной дозы наркоза.

«Возможно дали мало наркоза, во время операции она проснулась, у нее началась истерика, она получила шок и ей дали еще наркоза. Мы хотим справедливости, если они виноваты, чтобы виновные наказание получили. И пускай ее на ноги поставят, нам больше ничего не надо, у нее трое детей», — говорит Надиржан Абдрахманов, родственник пострадавшей.

Родные роженицы говорят, врачи планировали отдать им ее домой. Но после огласки в социальных сетях решили оставить в стенах больницы. В управлении здравоохранения Шымкента говорят, провели служебное расследование. Результаты показали, мол, медицинская помощь пациентке была оказана в соответствии с протоколами министерства здравоохранения.

«По оказанию медицинской помощи пациентке управлением здравоохранения и Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля по г. Шымкент проведено служебное расследование. По результатам расследования установлено, что медицинская помощь пациентке на уровне поликлиники и родильного дома была оказана в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с протоколами Министерства здравоохранения. Пациентка находится на постоянном контроле управления здравоохранения. Неоднократно проводились консультации через телемедицину, с участием специалистов Национального координационного центра экстренной медицины города Астаны. Тактика лечения проводится по согласованию со специалистами республиканских центров и квалифицированными специалистами города Шымкент. В настоящее время отмечается глубокое угнетение сознания необходима дальнейшая неврологическая реабилитация и тщательный уход. В связи с этим по решению врачебного консилиума с участием Управления здравоохранения пациентка переведена в отделение неврологии многопрофильного стационара для дальнейшей реабилитации. Женщина в данный момент находится в стационаре ГБ2, получает соответствующее лечение и уход. Ребенок родился 1300,0 граммов и находится на лечении и под наблюдением в родильном доме, вес на сегодня 2780,0 граммов», — рассказала Мадина Кенжебаева главный врачи родильного дома Шымкента.

Но родные недоумевают, почему обычная операция, по утвержденному протоколу довела молодую и здоровую девушку до такого состояния. Они требуют наказать виновных и обследовать роженицу в других городах, а может и странах, чтобы поставить ее на ноги. Ведь дома Луизу ждут родные, муж и трое детей.