Пьяный и без фар разъезжал водитель грузовика в Туркестанской области

В Туркестанской области водителя «Газели» лишили водительских прав на 7 лет.

Участковые инспекторы местной полицейской службы Мактааральского района остановили водителя Газели, на одной из улиц поселка Атакент, без включённых фар.

При проверке документов полицейские заподозрили, что водитель находится за рулём в нетрезвом состоянии и доставили его на медицинское освидетельствование. Оно подтвердило подозрения правоохранителей.

«Решением суда водителя лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и водворили на 15 суток административного ареста. Также за невключённые фары автомобиля на нарушителя составили административный протокол. Всего, в 2022-ом году выявлено 39 фактов управления в нетрезвом состоянии, по которым нарушители привлечены к ответственности», — говорит Нуркен Шамсудин, инспектор полиции Мактаральского района.