Размер повышенных пенсий и пособий с 1 января

С 1 января в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий, в связи с увеличением размера прожиточного минимума и месячного расчетного показателя.

Уже с этого месяца инвалиды первой группы получили 77 889 тенге, второй группы — 62 068 тенге, пособия инвалидам третьей группы увеличились до 42 190 тенге.

В Казахстане выросли пенсии и прожиточный минимум. Новые расчеты минимальных показателей опубликовало Министерство финансов. Так, минимальный размер пенсии с 1 января увеличился на 5 тысяч. Вырос прожиточный минимум и минимальный размер зарплаты.

Бактияр Онербаев, руководитель департамента комитета труда и социальной защиты по г. Шымкенту:

«С нового года увеличены размеры социальных выплат. Согласно проекту Закона «О республиканском бюджете на 2023- 2025″, с первого января 2023 года: месячный расчетный показатель составит 3450 тенге, минимальная пенсия -53 тысячи 76 тенге, прожиточный минимум — 40 тысяч 567, минимальный размер базовой пенсионной выплаты 24 тысячи 341 тенге. Минимальная заработная плата 70 тысяч тенге».

С Нового года пенсия по возрасту и выслуге лет, увеличилась на 10,5% процентов. Общий минимальный размер пенсии в 2023 году будет 40 тысяч 567 тенге. Увеличен и расчетный показатель государственных социальных пособий.

Бактияр Онербаев, руководитель департамента комитета труда и социальной защиты по г. Шымкенту:

«Выросло пособие по случаю потери кормильца. При отсутствии одного из родителей, детям или нетрудноспособным членам семьи, выплачивается ежемесячно на одного ребенка — 34 тысячи 888 тенге, на двух детей — 60 тысяч 445 тенге. Семье с тремя детьми выплаты составляют 75 тысяч 49 тенге, на четверых детей 79 тысяч 512 тенге, на пятерых — 82 тысячи 352 тенге, 6 и более детей — 85 тысяч 597 тенге. Единовременное государственное пособие на рождение ребенка выплачивается на первого, второго и третьего ребёнка — 131 100 тенге. На рождение четвертого и последующего ребёнка — 217 тысяч 350 тенге».

Изменились и ежемесячные пособия по уходу за детьми, до полутора лет.

на первого ребенка 19 872 тенге

на второго ребенка 23 495 тенге

на третьего ребенка 27 083 тенге

на четвертого и более детей 30 705 тенге

Размер этого пособия, работающим мамам определяется исходя из размера доходов и выплачивается из средств государственного Фонда социального страхования.

Еще одна приятная новость — обладательницы подвесок «Алтын алка» и «Кумис алка», награждённые орденами «Ана даңқы» первой и второй степени, увеличены с до 22 тысяч 80 тенге.