Руководитель шымкентского «КТЖ-грузовые перевозки» изобличен в коррупции

В Шымкенте выявились очередные факты коррупционных преступлений. Об этом сообщил Даурен Ергарин, вр.и.о. руководителя городского Департамента Агентства по противодействию коррупции.

Как стало известно, руководитель Шымкентского филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» изобличен в неоднократном получении взяток. Подозреваются также его подчиненные. Предполагается, что в сговоре группа лиц принимала взятки на системной основе за трудоустройство сотрудников.

«Антикором Шымкента проводится досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и ряда его подчиненных, которые подозреваются в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и др«, — сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.