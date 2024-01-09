В Шымкенте упростили процесс получения бесплатных путевок в санаторий

У пенсионеров Шымкента, которые нуждаются в санаторном лечении, теперь появилась возможность подать заявку, не выходя из дома, передает OTYRAR.

Сделать это можно через портал «geo-shym.kz/». Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в системе с помощью ЭЦП. Там же можно следить за своей очередью в онлайн режиме. В настоящее время в базу внесены данные более 22 тысяч человек.

Такие меры, по словам специалистов, обеспечат прозрачность в процессе получения путевок, а так же помогут пенсионерам избежать лишних очередей. Напомним, ранее для постановки на очередь, горожанам приходилось обращаться в городское управление занятости и социальной защиты. Теперь же в этом нет никакой нужды. Процесс автоматизирован и запущен в пилотном режиме. Получить путевки на санаторно-курортное лечение в порядке очереди могут абсолютно все пенсионеры вне зависимости от состояния здоровья и статуса.

«Путевки оплачивает полностью акимат. С прошлого года дни получения услуг в санаториях продлены с 6 до 10 дней. В прошлом году мы охватили 4992 пенсионера, в этом году по плану — 5 тысяч человек. Всего у нас в городе 89 926 пенсионеров. Их всех разово обеспечить санаторием невозможно, сами понимаете. Поэтому в порядке очереди. Раньше люди приходили к нам в управление, сейчас процесс упрощен. Есть большая вероятность, что не все пенсионеры смогут разобраться самостоятельно, поэтому на помощь должны прийти дети и родные. Зарегистрироваться и поставить на очередь можно в несколько кликов. Главное чтобы было ЭЦП«,- прокомментировали в пресс-службе управления занятости и социальной защиты.

При этом, специалисты говорят, если сложно разобраться с онлайн постановкой на очередь, можно прийти в управление занятости и соцзащиты по адресу Байтерекова 89. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и электронную цифровую подпись. К слову, есть также отдельная очередь для пенсионеров с инвалидностью.

«Если есть инвалидность, то подавать заявку нужно через ЦОН. В том случае, если ВТЭК решает, что человеку необходимо санаторно-курортное лечение, это уже другая очередь», — сообщили в профильном ведомстве.

Напомним, всего в Шымкенте проживают 89 926 пенсионеров. Среди них 2 ветерана Великой Отечественной войны и 1 950 тружеников тыла. Для них в городе функционируют 3 центра активного долголетия. Они находятся по адресам:

1. улица Жибек Жолы, 22/1.

2. Дулати 36,

3. Дулати 160,

Прийти в центр долголетия может любой желающий пенсионер. Абсолютно бесплатно можно обучаться иностранным языкам, заниматься на тренажерах, настольным теннисом, йогой, хореографией, вокалом и др.