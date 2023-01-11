Шымкентские подростки смогут одновременно окончить школу и колледж

Теперь д иплом и аттестат можно будет получить параллельно. В рамках пилотного проекта, который начнё т реализовываться с сентября 2023 года, учащиеся 10-11 классов смогут одновременно учиться в школе и колледже.

Двухуровневое образование ввел экс-министр Асхат Аймагамбетов. На данный момент эксперимент проводится в рамках 16-ти специальностей по 2 коледжа в каждом регионе.

Учащиеся 10-х и 11-х классов смогут одновременно учиться как в школе, так и в колледже. В экспериментальном проекте со следующего учебного года примут участие нынешние 9-классники. По окончанию учёбы, они получат и диплом, и аттестат. В Шымкенте заключены договоры с двумя колледжами.

«Здесь со стороны школы, колледжа и родителей заключено трехстороннее соглашение, которое осуществляется на добровольной основе. Ребенок может получить образование в колледже во второй половине дня, если он учится в школе. Обучение в колледже не должно длиться более четырёх часов. Мы планируем провести этот эксперимент в колледже легкой промышленности и сервиса и в колледже индустрии питания и сервиса. Одно учебное заведение готовит портных, а другое выпускает поваров. Эти специальности сегодня востребованы на рынке труда», — рассказала руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования г. Шымкента Жанар Алтаева.

В колледжах предусмотрено образование по 16 специальностям. Направление выбирает сам студент, а обучение проходит за счёт государственного бюджета. Пока такой возможностью могут воспользоваться около 19 тысяч школьников, обучающиеся в 9-х классах Шымкента. Если эксперимент покажет эффективность, проект будет внедрён повсеместно. Пока же мнения горожан разделились

«Я думаю это хороший проект. Во-первых экономит время. Молодые люди быстрее сделают первые шаги в жизни. Если школьники смогут совмещать обучение, то почему бы и нет?» — считает студентка одного из городских вузов.

«Мне кажется совмещать учёбу в школе и колледже не стоит. Нужно выбирать одно учебное заведение и в нём учиться, чтобы всё успевать», — сомневается в перспективности проекта молодой человек.

«С одной стороны это конечно хорошо, закончить школу и получить специальность. Но это наверное тяжело, не каждый сможет совмещать школу и колледж. Но если упорства хватит, то после окончания учёбы иметь и аттестат, и специальность — это очень хорошо», — озвучила своё мнение представительница старшего поколения.

Как правило, учащиеся, после 9 класса прощаются со школой и учатся в колледже более 2 лет. Через этот же проект школьники могут стать обладателями диплома за 1 год 5 месяцев и получить специальность. Позже, закончив 11 классов получат и аттестат. Это будет удобно и для родителей, которые беспокоятся о занятости своих детей.