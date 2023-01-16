Шымкентский фотограф рассказал о работе с Ксенией Собчак, Инстасамкой и Волочковой

«Cosmopolitan» и «Elle». Работы 22-летнего Богдана Сафарова из Шымкента часто можно увидеть на обложках этих глянцев.

Успешный фотограф родом из Шымкента и даже когда-то начинал свой путь с продажи пирожков, передает издание Elitar.kz.

Сейчас в его объектив хотят попасть все модницы СНГ, а российские звезды по несколько раз обращаются за фотосессиями к юноше.

В список тех, кого фотографировал Богдан Сафаров входит известная телеведущая Ксения Собчак, дива Инстасамка, Ольга Бузова, Тимоти и другие селебрити.

«Мне сложно сказать, что с кем-то из звезд работать непросто! Со всеми я нахожу общий язык, а с некоторыми и вовсе удалось подружиться. Например, Дария Зотеева известная как Instasamka, с ней и с ее супругом мы в очень хороших отношениях, это очень творческая семья и я рад, что мы общаемся и дружим. Очень талантливые и радушные. Анастасия Волочкова тоже прекрасный человек, и с ней мы тоже добрые друзья», – делится Богдан.

Для фотографа важно, чтобы каждая модель почувствовала себя звездой во время работы с ним.

«На самом деле я хочу сказать, что это так важно – найти себя и работу по душе. Я родом из Чардары, с родителями в глубоком детстве переехал в Шымкент, и для меня всегда было мечтой показать своим родным мир, и помогать маме. Поэтому всем молодым людям я хочу сказать, нет ничего невозможного. Я работал и в модельном бизнесе, и даже торговал пирожками в детстве, занимался СММ, а потом мама подарила мне фотоаппарат и это стало моей любимой работой. Вообще для меня моя мама – самый главный помощник и мативатор», – делится парень.

В инстаграме юноши опубликованы все его работы, где можно увидеть Назиму, Ольгу Серябкину и Валерию. Самое главное верить в себя и много трудится, считает Богдан.