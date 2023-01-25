Шымкентцев старше 50 лет готовы трудоустроить

С 1 января расширен контингент участников и период участия в проекте «Серебряный возраст», направленный на вовлечение в активные меры содействия занятости граждан предпенсионного возраста.

В нем смогут принять участие казахстанцы, достигшие 50-летнего возраста, сроком до 3 лет.

Многодетная мать Айгуль Атабаева ищет работу. В этом году ей исполнится 50. Из пятерых детей, один ребенок с ограниченными возможностями. Трое работают, помогают маме. Но денег большой семье всё равно не хватает. Чтобы помочь таким людям с работой, запущена программа “Серебряный возраст”. Проект направлен на трудоустройство безработных старшего возраста.

Айгуль Атабаева, жительница г. Шымкента:

«Мне нужно заработать на пенсию. Была в центре занятости, говорят есть проект «Серебряный возраст», в котором я могу участвовать».

По данным городского управления занятости и социальной защиты, уровень безработицы в Шымкенте достиг 5%. Государственная программа «Серебряный возраст» призвана снизить этот показатель.

Максат Жолдасбеков, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:

«Особенностью в этом году является то, что граждане, достигшие 50-летнего возраста, могут принять участие в проекте «Серебряный возраст». Раньше за 2 года до выхода на пенсию женщины могли участвовать от 59-ти до 61-го года, а мужчины-в возрасте 61 года и старше».

Еще одно нововведение — в проекте»Серебряный возраст» могут участвовать граждане, достигшие 50-летнего возраста. С этого года период увеличили с 12-ти до 36-ти месяцев. Также увеличен размер субсидируемой государством заработной платы.

Максат Жолдасбеков, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:

«С начала 2023-го года в контингент участников проекта «Серебряный возраст» будут включены безработные граждане старше 50 лет, будет увеличен период участия до 36 месяцев, а также размер субсидий по заработной плате участников. Если в прошлом году субсидировалось только 50% заработной платы, то с этого года мы субсидируем 70% первые 12 месяцев, второй год уже 65%, на третий год 60%».

Опытные и ответственные сотрудники нужны работодателям, уверены в центре занятости. В 2022-ом году план по трудоустройству 57 тысяч человек удалось перевыполнить. В этом году — есть шансы улучшить показатель.