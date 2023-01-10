Снежный «апокалипсис» накрыл южный мегаполис

Сегодня город накрыло снегом, который идет уже вторые сутки, вызывая коллапс на дорогах и бурные обсуждения среди граждан.

Жители отмечают, таких снежных покровов не видели уже много лет. В Шымкенте снег обычно падает и тут же тает.

Так выглядела территория детского сада еще вчера, ранним утром 9 января.

А сегодня от зеленеющей травы остались разве что только фотографии. Город засыпало плотным слоем снега буквально за сутки. Снегопад все еще не остановился, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Снежный «апокалипсис», как шутят местные жители, вызвал повышение тарифов на такси. Кристина Богданова обычно доезжает на работу со своего дома за 700 тенге и это с услугой «комфорт». Но сегодня ей пришлось значительно переплатить.

«Я в шоке! За 1820 тенге доехала, а эконом показывал на 100 тенге меньше. Извините, но моя зарплата не настолько большая, чтобы кататься на такси за 4000 тысячи туда и обратно»,- возмущается девушка.

Султан Салманов опытный водитель, но по дорогам Шымкента сейчас ездить небезопасно, признается мужчина.

«Я что-то не заметил, что дороги очищают. Приехал с Колоса до Меги и все, что я видел — это сугробы на дорогах. Несколько раз чуть не столкнулся с другими машинами».

Однако коммунальные и экстренные службы сейчас работают в авральном режиме — и днем и ночью. Стоит только вычистить дорожные полотна, как тут же воздушные снежинки застилаются ковром снова и снова. На борьбу со снегом в одном только Енбекшинском районе вышли 253 человека и около 24 единиц техники.

Жителей просят соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и в особенности не выезжать на дальние расстояния.

К слову, снегопад прекратится к среде вечером, а впереди шымкентцев ожидают еще крепкие морозы. По словам синоптиков, эта зима будет самой холодной за последние 3 года.