Собаку вытащили из уличного туалета в Шымкенте

Даже в сезон праздников сотрудники ДЧС продолжают спасать тех, кто попал в беду. Так, они спасли собаку, которая, нечаянно, угодила в уличный сортир, передает OTYRAR.

Хозяин собаки обнаружив, что любимец угодил в туалет, сразу обратился к спасателям. Те, оценив масштабы ситуации, задействовали специальную альпинистскую технику. По итогу домашний питомец был спасён. Его вытащили целым и невредимым.

Сейчас собака рядом со своим хозяином. Питомец отделался легким шоком и грязью на шерсти.

Спасатели просят жителей быть осторожными, но в случае ЧП сразу звонить по номеру 101 или 112.