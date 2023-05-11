Общегородская сейсмотренировка пройдёт в Шымкенте

В пятницу в 11:00 будут включена система оповещения, которая даст старт ежегодной общегородской сейсмотренировке, передает OTYRAR.

К общегородской сейсмотренировке начали готовиться заблаговременно. Оповещение путем перехвата теле- и радиоканалов проинформировало жителей города о тренировочной эвакуации, были даны рекомендации населению путем трансляции видеороликов, размещения информационных билбордов.

Завтра в назначенное время в городе будет включена система оповещения с помощью сирен, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка рush-уведомлений через мобильное приложение «Дармен».

Основным учебным местом определен жилой комплекс в микрорайоне Нуртас в Каратауском районе. Здесь в 11.00 будет проводится эвакуация жителей при оповещении о возможнм землетрясении.

Весь личный состав городских служб гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи.

В 11.40 в школе #65 имени Ы.Алтынсарина практически будет развернут пункт приема «оставшегося без крова» населения».

Для этих целей в Шымкенте созданы 123 сборно-эвакуационных пунктов, адреса которых размещены в 2ГИС.

Главное действие будет показано на территории нового ипподрома, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения.

В его работе примут участие 21 городская служба гражданской защиты, которые будут работать по своим направлениям.

Напомним, что Шымкент расположен в 7-8-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 2 и более слабых, неощутимых подземных толчков.

При этом отметим, что на территории города землетрясений не было зарегистрировано.