Цех по переработке хлопка горел в Шымкенте

По данным ДЧС, пожар произошел в цехе по улице Клары Цеткина Енбекшинского района.

Внутри цеха горело 40 кв. м хлопка и 6 кв. м хлопка снаружи. Пожар был полностью потушен за 9 минут. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ДЧС.

С пожаром боролись 4 единицы пожарной техники, 20 человек личного состава, сотрудники филиала Центра медицины катастроф.

С начала года это уже 2 случай возгорания на объектах переработки. Причинами пожара, говорят огнеборцы, зачастую является несоблюдение элементарных правил безопасности.