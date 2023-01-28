Счётчики угарного газа устанавливают в домах Шымкента

Специалисты Каратаусского Управления по ЧС вышли в рейд по домам частного сектора своего района.

Во время обхода пожарные установили горожанам датчики угарного газа. Такого внимания удостоились жители Каратаусского района пострадавшие в результате отравления угарным газом.

Дом Гульсары Карабаевой спасатели посетили одним из первых. Всего месяц назад её дочь пострадала в результате отравления угарным газом. Причиной происшествия как выяснили позже специалисты стало грубое нарушение правил пользования газовой колонкой. К счастью тогда всё кончилось благополучно вспоминает женщина.

«Дочь купалась в бане, не заметила угарный газ отравилась и потеряла сознание. Тогда в доме были только две девочки, но они ничего не заметили. К счастью с работы вскоре пришёл сын обнаружил её и вызвал врачей. Слава богу тогда всё обошлось. Отвезли в больницу и ёё пролечили», — вспоминает жительница Шымкента Гульсара Карабаева.

Теперь избежать отравления угарным газом семье Гульсары Карабаевой будет проще. Пожарные установили в доме специальный датчик сигнализирующий об опасной концентрации газа. А заодно проверили соблюдение правил противопожарной безопасности.

Как оказалось, несмотря на несчастный случай правила безопасности здесь не в почёте. Вытяжная труба оказалась в неисправном состоянии и пожарные вновь указали на нарушения.

Всего в ближайшие дни пожарные посетят около 20 домов. Это семьи пострадавшие в результате отравления угарным газом в этом году. Всем пострадавшим будут бесплатно установлены датчики.

«Мы сейчас ведём учёт количества отравлений угарным газом. В те микрорайоны, где увеличивается число происшествий, выходим в рейды, чтобы провести разъяснительную работу и помочь устранить нарушения. Мы так же помогаем установить датчики угарного газа, они приобретены спонсорами и предоставлены акиматом Каратаусского района», — говорит начальник УЧС Каратаусского района г. Шымкента Еркебулан Таскараев.

Всего в Каратаусском районе датчики угарного газа будут установлены в 100 домах, в том числе и у малообеспеченных семей. Установку планируется провести в четыре этапа. Первые 25 счётчиков будут установлены в ближайшие дни.