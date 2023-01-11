У казахстанцев могут изъять единственное жилье для погашения долгов. Правда только в том случае, если оно находится в залоге. Это предусматривает процедура судебного банкротства.

Есть и другой вариант, восстановить свою платежеспособность. Продать или обменять жилье на меньшее, а разницей покрыть часть долга перед кредиторами.

У казахстанских банкротов могут забрать единственное жилье и за счет него погасить долг. Продажа жилья, разрешена по двум способам, в случае судебного банкротства и восстановления платежеспособности. В первом случае реализации подлежит только та недвижимость, которая находится в залоге.

«В данном случае на него будут распространяться те меры взыскания данного имущества, которые установлены гражданским законодательством«, — говорит Меруерт Сисембаева, заместитель руководителя управления по работе с задолженностью КГД МФ РК.

По словам юристов, это неплохой выход для людей, которые имеют старые долги в валюте или устали платить ипотеку и хотят избавиться от нее и закрыть долг. При этом, если оценочная стоимость жилья окажется меньше, чем оставшийся долг перед кредитором и не перекроет всех текущих обязательств, кредитор будет обязан простить банкроту весь долг, говорят специалисты. Не лишиться жилья совсем можно если пройти процедуру восстановления платежеспособности.

«Одним из возможных пунктом реструктуризации долгов на 5 лет является обмен жилища одной стоимости на меньшую стоимость или же продажа жилища. Если у человека он проживает один и у него на одного 300 квадратных метров и куча долгов, вполне разумно реализовать это имущество, предоставить ему меньшую квадратуру. И таким образом закрыть эти долги», — говорит Ильяс Тлеулин, юрист юридической компании «Современная Защита».

Жилье в таком случае можно также сдать в аренду. При проведении процедуры банкротства описи подлежит все движимое и недвижимое имущество даже за границей. Если должник предоставит неполные данные, ему могут отказать в присвоении статуса «банкрот» и оштрафовать. Закон вступает в силу только в марте, поэтому, уверены специалисты, сейчас на должников может оказываться повышенное давление со стороны кредиторов и коллекторов.

«Этот период финансовые институты, коллекторы, судебные исполнители они заинтересованы до того как человек подал на банкротство, быстрее взыскать с него его задолженность. Но если касается недвижимости то я думаю очень сложно заставить человека продать его жилье если оно не является предметом залога», — говорит Аскар Кысыков, экономист.

Стоит помнить, что должников будут проверять. Финансовый анализ покажет все движения по счетам и имуществу. Поэтому продавать в это время что либо, желающим пройти процедуру банкротства, не стоит. Это может повлиять на решение суда. Специалисты говорят, в Казахстане около двух миллионов человек не могут обслуживать свои долги. Вопрос на повестке дня — выдержит ли в марте судебная система наплыв желающих стать банкротами.