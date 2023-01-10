Убийце, возившему труп жены в машине, вынесли приговор

Мужчину, который зарезал жену в машине и возил тело супруги по городу, приговорили к 11 годам лишения свободы. Близкие женщины, которая скончалась в августе прошлого года, не согласны с приговором суда.

В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который зарезал жену в машине. Трагедия произошла в августе прошлого года. Ермек и Роза прожили вместе 1 год, пара узаконила отношения в мечети. По информации суда, между супругами часто возникали ссоры на почве ревности. Не найдя другого выхода, женщина решила расстаться. Муж мириться с решением супруги не стал и нанёс ей в машине 5 ножевых ранений, а потом несколько часов ездил по Шымкенту с телом.

«Признать Кабылбаева Ермека Саркуловича виновным по части первой статьи 99 УК РК. Погибшей гражданке Пирмановой из-за ревности было нанесено несколько ударов кухонным ножом с правой стороны шеи, передней и задней сторон грудной клетки», — говорит Абсаттар Шахидинов, судья.

По решению суда мужчину приговорили к 11 годам заключения. Близкие погибшей с приговором не согласны. По их словам, наказание для убийцы слишком мягкое.

«Мы не согласны с приговором. Наказание должно быть строже. Он поймал ее на улице, посадил в машину и зарезал. Она скончалась у него в машине. А затем еще два часа он ездил с ее телом по городу!«, — говорит Назифа Кыстаубаева, мать погибшей.

У Розы Пирмановой остались две несовершеннолетние дочери. Суд вынес решение возместить близким, в качестве морального ущерба, 10 млн тенге. Родные погибшей намерены подать апелляционную жалобу.