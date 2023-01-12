В борьбе за жизнь. Как пенсионерка победила онкологию

Онкология не выбирает своей мишенью людей ни по полу, ни по возрасту, ни по социальному статусу.

Долгое время считалось, что рак неизлечим, а те, кто столкнулся с коварным диагнозом, обречены. Однако медицина не стоит на месте, и сегодня рак – не повод отменять жизненные планы и отказываться от осуществления своей мечты. Если болезнь выявлена на ранней стадии, то благодаря современным медицинским технологиям и уникальным методикам в большинстве случаев онкологи не только спасают жизнь пациентам, но и сохраняют ее качество.

Примером тому служит реальная история из жизни. У 61-летней жительницы Шымкента во время длительной менопаузы появились кровянистые выделения. Она обратилась в поликлинику по месту жительства. После полного обследования ей поставили коварный диагноз «рак эндометрия». Женщина не опустила руки и вместе с онкогинекологом городского онкологического центра, а наблюдал и лечил ее никто иной, как Константин Югай, начала бороться с недугом. После хирургического вмешательства состояние пациентки улучшилось, а впереди ее ждут химиотерапия и процесс реабилитации.

«Я пошла в поликлинику, меня насторожили кровянистые выделения, тогда и обнаружили рак и предложили операцию. Спасибо врачам, сделали все без боли, бережно ухаживают», – рассказала пациентка.

Рак половых органов чаще всего протекает бессимптомно. Женщины, которые не проходят регулярных профилактических осмотров даже не подозревают, что больны онкологией, пока симптомы гинекологического рака не становятся заметными, как наличие кровянистых выделений и тянущие боли внизу живота.

Онкогинекологи напоминают, если после менопаузы появились следы крови из половых путей, необходимо срочно обратиться к врачу. Диагностика и лечение онкологических заболеваний для жителей Казахстана проводятся совершенно бесплатно.

«К рекомендациям относится посещение гинеколога два раза в год, а для выявления онкогинекологического рака применяются довольно простые методы – это обычный соскоб или современная гистероскопия. С помощью таких исследований у нас очень часто выявляются рак шейки матки и рак эндометрия. Для рака эндометрия в основном используется комбинированное лечение: это оперативное лечение с последующей лучевой терапией, реже гормональная и химиотерапия. После завершения лечения пациенту необходимы контрольные визиты к онкологу-гинекологу и регулярные обследования для исключения рецидива», – пояснил заведующий отделением радиогинекологии городского онкологического центра Константин Викторович Югай.

«Нам, столкнувшимся с этим страшным недугом, особенно ценно мастерство хирурга Константина Югая. Он нам возвращает не только здоровье, но и веру в жизнь. Низкий поклон ему за это! Еще хочу обратить внимание властей города на тот факт, что финансировать такого рода медучреждения надо самым наилучшим образом, не скупясь ни на самое современное медоборудование, ни на медикаменты, ни на обустройство палат кондиционерами. И тем более на достойную оплату труда врачей! Они это заслужили!», — благодарит пациентка.

Лучшая защита от онкологии – это профилактика, не устают напоминать врачи. А при появлении подозрительных симптомов важно сразу отказаться от сомнительных методик, включая народную медицину. Подобные способы отнимают драгоценное время. Надо лишь своевременно удалить опухоль, провести комплексное лечение и предупредить метастазирование, а значит, сохранить самое главное – жизнь. В этом случае надежда на выздоровление есть.