В честь открытия первого офиса турагентства FUN&SUN в Шымкенте скидка в 5%

Шымкенте открылся офис турагентства FUN&SUN. Туристическая компания предлагает туры жителям Казахстана и стран Центральной Азии на протяжении более 20 лет.

Компания успешно ведет свою деятельность и предлагает покупателям самые разные туры в любую точку мира.

Компания оказывает различные услуги начиная от покупки тура, авиабилетов, бронирования отелей, предоставление экскурсионной программы, виды трансфера для продвижения заграницей, визовую консультацию и тд. FUN&SUN сотрудничает с широким списком отелей по всему миру. Миссия турагентства- создавать отдых, который делает людей счастливее. Офисы компании открыты с 10 утра до 10 вечера по будням и выходным.

«Самые популярные направления у нас Таиланд, Египет, Эмираты, Мальдивы, Сейшелы, Доминикана. Сейчас самый сезон у нас в Таиланде, Египте, Эмиратах. У нас работают только высококвалифицированные менеджера, которые предлагают исключительный сервис и качество, и также мы на связи с туристами 24/7″, — говорит Валерия Пак, директор офиса FUN&SUN в г.Шымкенте.

Менеджеры компании всегда в курсе новинок на рынке туристических услуг. В офисе турагентства предлагают напитки каждому клиенту, здесь также есть удобная зона отдыха. В компании придерживаются политики: доступные туры для каждого покупателя.

«Я собираюсь в отпуск, услышал, что открывается офис турагентства и решил сюда прийти. Удивили доступные цены, вежливые менеджеры. Здесь очень комфортно. Выберу себе тур и поеду отдыхать вместе с FUN&SUN», — говорит Магжан Байкара житель г.Шымкента.

У турагентства FUN&SUN есть 7 офисов в Казахстане, а также еще несколько в Кыргызстане и Узбекистане. В этом году планируется увеличить количество офисов до 17. В честь открытия первого офиса компании в Шымкенте каждому покупателю дарят скидку 5% на все направления. Акция действительна до 15 января. Отправляйтесь в отпуск с FUN&SUN.

Адрес: микрорайон Нурсат, 172а ТД Baqyt, первый этаж, БИН 010140004863