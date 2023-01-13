В Казахстане стартовало единое национальное тестирование, которое учащиеся 11 классов сдают в январе. Тестирование продлится до 10 февраля.

В этом году на участие в тестировании поступило около 125 тысяч заявок по всему Казахстану. 16 576 — от шымкентских школьников. В ЕНТ-2023 формат тестирования в основном остался неизменным, но были внесены некоторые изменения в количество тестовых вопросов по двум предметам.

Одиннадцатиклассник Даниал Жеткерген претендует на звание «Алтын белгі». На пробных тестированиях ученик набрал около 120 баллов. Профильными предметами для сдачи январского ЕНТ Даниал выбрал географию и математику.

«Я хочу поступить на специальность менеджмент или экономика. Экономика мне интересна, мой отец — экономист, и я хочу пойти по его стопам. Готовлюсь и днем и ночью. Думаю, что я готов набрать высокие баллы», — говорит Даниал Жеткерген, ученик 11 класса.

Сдача платного единого национального тестирования началась в Казахстане 10 января. В Шымкенте участие в тестировании принимают 16 576 школьников. Формат ЕНТ остался без изменений, а вот количество вариантов ответов, в том числе в заданиях, где нужно выбрать несколько правильных, стало меньше. Желающие поступить на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика».

«Можно сдать информатику по специальности Информационные технологии, а по специальности «Информационная безопасность» комбинацию математика-информатика«, — говорит Майра Абдираимова, руководитель отдела управления образования г.Шымкента.

Школьные парты в этом году покинут 21 546 одиннадцатиклассников. 320 учеников претендуют на знак отличия «Алтын белги», 775 выпускников — на аттестат с отличием.