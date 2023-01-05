В налоговой разъяснили правила проведения процедуры банкротства для физлиц

Шымкентские фискальщики разъяснили правила проведения процедуры банкротства для физических лиц. Брифинг прошел в Абайском акимате.

Новый закон предусматривает 3 вида процедур — внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. В налоговую могут обращаться те, кто хочет пройти процедуру внесудебного банкротства. Это должники, чей долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 млн тенге, и они не оплачивали его в течение года. Кроме того у такого должника не должно быть собственного движимого и недвижимого имущества.

«Внесудебное банкротство рассматривает УГД, они могут подать заявление через егов. У них должен быть документ по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами, у них должен быть договор. Они его выдают, указывают долги. После этого подают заявление нам», — говорит Улан Ахметов, руководитель УГД по Абайскому району г.Шымкента.

По долгам свыше 5,5 млнтенге и по остальным видам долгов можно применить судебное банкротство. При этом если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Но налоговики предупреждают о последствиях процедуры банкротства.

«Последствия после объявления гражданина банкротом, во первых будет запрет на получение займов и кредитов в течение 5 лет, кроме получения микрозаймов ломбардов, во вторых повторное банкротство будет возможно через 7 лет, будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет«, — говорит Улан Ахметов, руководитель УГД по Абайскому району г.Шымкента.

Третья процедура – восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода. Человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота. При этом есть и штрафы, так, за предоставление ложной информации или сокрытие имущества в рамках внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства предусмотрен штраф в размере 100 МРП, больше 345 тысяч тенге . За преднамеренное обращение с заявлением о применении банкротства чтобы уйти от исполнения своих обязательств перед кредиторами штраф в 200 МРП — почти 700 тысяч тенге.