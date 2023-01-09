В Шымкенте ищут совершивших убийство в квартире

Подробности жестокого убийства мужчины в собственной квартире раскрыли в департаменте полиции Шымкента.

В ночь на 7 января в квартире многоэтажного дома по улице Казанкап акына в собственной квартире был убит мужчина. По данным правоохранителей, поиски подозреваемых лиц все еще ведутся. Предполагаемые злоумышленники хотели завладеть имуществом пострадавшего. Также выяснилось, что во время скандала физически пострадала и супруга убитого. Стражи порядка завели дело, ведется следствие.

Ерлан Ербаев, начальник следственного отдела Енбекшинского РУП ДП г.Шымкента:

«7 января примерно в 00:40 часов в дежурную часть Енбекшинского района ДП Шымкента поступил вызов от жителей дома по улице Казанкап акына о том, что в соседней квартире происходит скандал. По прибытию следственно-оперативная группа установила, что неустановленные лица избили жителя данной квартиры – мужчину, 1980 года рождения. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия. Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой”. Назначена с судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование».

По словам супруги убитого, в ночь трагедии ее муж ночью вышел в магазин за сигаретами. На обратном пути двое неизвестных начали преследовать его, а позже ворвались в квартиру. Затем злоумышленники начали избивать супругов по очереди, требовали деньги и сотовые телефоны. После случившегося двое мужчин, по описанию потерпевшей — один славянской, второй азиатской внешности, скрылись с места происшествия на такси. Департамент полиции Шымкента держит дело на особом контроле. Подозреваемые еще не найдены.