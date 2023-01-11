В Шымкенте на улицах раздают горячий чай и баурысаки

Бойцам невидимого фронта помогают волонтеры и желающие. А бойцы эти — коммунальщики, которые круглые сутки убирают снег на улицах Шымкента.

Впервые за десятки лет свои капризы показала погода. 11 января поздней ночью температура воздуха может достигнуть 26 градусов ниже нуля. При этом на морозе работают сотрудники которые, убирают снег и очищают город. Помочь им вышли неравнодушные горожане.

Горячий чай, теплые напитки, бауырсаки и многое другое. Такое простое меню на обед. Люди помогают коммунальщикам в непогоду. Некоторые помогают женщинам убирать снег, пока есть время.

С лучшей подружкой Бебизейнеп Бердибекова убирает улицу уже несколько лет, их территория по Байтурысынова до Туркестанской. С 7 утра подруги на смене, не мерзнут- шутит женщина.

«Мы с подругой чистим улицу вместе, она с одной стороны, а я с другой. У нас большой участок, ну ничего. Спасибо за чай, спасибо за внимание», — говорит Бебизейнеп Бердибекова.

Город продолжают очищать от снега, при этом в акимате призывают жителей отказаться от дальних поездок и оставаться дома. Для Шымкентцев эти морозы слишком ощущаемы.