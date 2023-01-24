Водителя с многомиллионной задолженностью задержали полицейские

Сумма долга финансовым организациям составила 13 миллионов тенге. Судебный исполнитель Сарыагашского района обратился ЦОУ ДП Туркестанской области с обращением установить автомобиль неплательщика.

Дежурные сразу же принялись проверять дороги областного и республиканского значения с помощью видеокамер.

Спустя два часа поиска, дорожный патруль остановил автомобиль марки «Тайота» на одной из трасс республиканского значения. Машину водворили на штрафстоянку.

Как сообщают в пресс-службе ДП Туркестанской области, с начала года при помощи камер видеонаблюдения удалось выявить около 20 неплательщиков.