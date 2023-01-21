Воришка вынес из бутика целый пакет одежды

Предприимчивый мужчина обокрал торговца за считанные минуты средь бела дня.

Инцидент произошел на одном из рынков Шымкента. С заявлением в полицию обратился владелец вещевого бутика. Он рассказал, что неизвестный украл у него целый пакет новой одежды. Сумма ущерба составила 200 тысяч тенге.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК “кража”. Оперативники проверили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. В результате стражи порядка задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 42-летний житель города.

В настоящее время проводится досудебное расследование.