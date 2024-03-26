Назначен новый руководитель ДЭР по Шымкенту.

Руководителем Департамента экономических расследований по городу Шымкент назначен Кайшыбеков Бакыт Сапаргалиевич. Об этом заявили в пресс-службе ДЭР Шымкента.

Справка:

Полковник СЭР Кайшыбеков Бакыт Сапаргалиевич

Дата рождения: 15.04.1983

Место рождения: Казахстан, г.Жезказган

Образование: Казахский гуманитарно-юридический университет (2004 г.), Шымкентский университет (2015 г.), Юриспруденция, Экономика

С февраля 2005 года по ноябрь 2012 года служба в органах финансовой полиции, в т.ч. на руководящих должностях.

С ноября 2012 года по ноябрь 2014 года руководитель Юридического управления ДГД по ЮКО.

С ноября 2014 года по июнь 2019 года руководитель управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах СЭР ДГД по ЮКО, ДЭР по г.Шымкент.

С июня 2019 года по октябрь 2020 года руководитель ДЭР по Северо-Казахстанской области.

С октября 2020 года по июнь 2022 года руководитель ДЭР по Туркестанской области.

С июня 2022 года по март 2024 года руководитель ДЭР по Кызылординской области.

С 20.03.2024 года назначен на должность руководителя ДЭР по г.Шымкент.