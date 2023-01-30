Закладчику мефедрона вынесли суровый приговор

24-летнего мужчину приговорили 10 годам лишения свободы за реализацию мефедрона в Шымкенте.

В апреле прошлого года полиция задержала уроженца Акмолинской области, который приехал в южный мегаполис для продажи мефедрона.

Осужденный снял квартиру для расфасовки вещества, а готовые свертки оставлял в тайниках города. Во время одной из таких закладок, его с поличным задержала полиция. При нем было 15 свертков с психотропным веществом.

При обыске квартиры обнаружили мефедрон в особо крупном размере с общим весом 40,92 гр.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 297.